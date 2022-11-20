Характеристики товара
Описание
Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Внутренняя сторона спинки и подлокотников украшена декором в виде ромбов. Высота подлокотников от пола - 64,5 см.
Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Специальные подпятники на ножках защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение.
Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина585 мм
- Глубина645 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота посадочного места 490 мм
- Вес6.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбордовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки595 мм
- Высота упаковки606 мм
- Глубина упаковки1330 мм
- Объём упаковки0.48 м3
- Вес упаковки30.10 кг