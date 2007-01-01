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Стол Айриш, графит

Артикул: CH-060-212
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол из искусственного ротанга «Айриш» разработан для всесезонной эксплуатации на улице.Благодаря столешнице из ударопрочного стекла толщиной 5 мм, можно не опасаясь ставить горячую посуду. Каркас изготовлен из прочного алюминия, оплетенного ротангом графитового цвета.Размеры позволяют разместить компанию из четырех человек.

Габариты упаковки (ДШВ)
940×70×940; 600×700×600мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыротанг
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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