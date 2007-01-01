Характеристики товара
Описание
Стол из искусственного ротанга «Айриш» разработан для всесезонной эксплуатации на улице.Благодаря столешнице из ударопрочного стекла толщиной 5 мм, можно не опасаясь ставить горячую посуду. Каркас изготовлен из прочного алюминия, оплетенного ротангом графитового цвета.Размеры позволяют разместить компанию из четырех человек.
Габариты упаковки (ДШВ)
940×70×940; 600×700×600мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыротанг
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет