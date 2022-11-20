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Стул Венера диамант, велюр коричневый - фото 1Стул Венера диамант, велюр коричневый - фото 2Стул Венера диамант, велюр коричневый - фото 3Стул Венера диамант, велюр коричневый - фото 4Стул Венера диамант, велюр коричневый - фото 5Стул Венера диамант, велюр коричневый - фото 6Стул Венера диамант, велюр коричневый - фото 7

Стул Венера диамант, велюр коричневый

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Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию. Высота подлокотников от пола - 64,5 см.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина64.5 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1330 мм
  • Высота упаковки595 мм
  • Глубина упаковки606 мм
  • Объём упаковки0.48 м3
  • Вес упаковки30.10 кг

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