Стул Кайента зеленый, бежевый

8 оценок

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Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 5.64
Объем упаковки, м3: 0.265

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина515 мм
  • Глубина555 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветбежевый, зеленый
  • Страна изготовленияРоссия

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