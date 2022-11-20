Товар в корзине. Перейти

Стул Perfecto, светло-серый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Perfecto, серо-голубой
Стул Perfecto, серо-голубой
Следующий Стул Perfecto, тёмно-серый
Стул Perfecto, серо-голубой

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.0
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.228

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветсерый

Похожие товары

Стул Perfecto, тёмно-серый Настоящее фото товара Стул Perfecto, тёмно-серый , произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
6

Стул Perfecto, тёмно-серый

Стул Perfecto, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стул Perfecto, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
9

Стул Perfecto, светло-коричневый

В наличии 23 шт.
Стул Perfecto, тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Perfecto, тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
14

Стул Perfecto, тёмно-коричневый

В наличии 25 шт.
Стул Pulsante, белыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
7

Стул Pulsante, белый

Стул Pulsante, желтыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
6

Стул Pulsante, желтый

Стул Pulsante, кремовыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
9

Стул Pulsante, кремовый

Стул Pulsante, оранжевыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
9

Стул Pulsante, оранжевый

В наличии 8 шт.
Стул Pulsante, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
12

Стул Pulsante, бирюзовый

Стул Pulsante, серо-голубойНастоящее фото товара Стул Pulsante, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
15

Стул Pulsante, серо-голубой

Стул Pulsante, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
6

Стул Pulsante, темно-серый

Другие товары из раздела

Стул Pulsante, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
7

Стул Pulsante, светло-коричневый

В наличии 15 шт.
Стул Pulsante, тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
13

Стул Pulsante, тёмно-коричневый

В наличии 41 шт.
Стул Tulip белый, с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Tulip белый, с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
5

Стул Tulip белый, с белой подушкой

Стул Tulip белый, с красной подушкойНастоящее фото товара Стул Tulip белый, с красной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Стул Tulip белый, с красной подушкой

В наличии 41 шт.
Стул Tulip белый, с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Tulip белый, с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
6

Стул Tulip белый, с черной подушкой

В наличии 15 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена
7

Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит

Стол ВостриковаНастоящее фото товара Стол Вострикова, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Стол Вострикова

Настоящее фото товара Стол Bezzo 2000, раздвижной, прямоугольный, серый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
134 990
Оптовая цена
8

Стол Bezzo 2000, раздвижной, прямоугольный, серый глянец

Стол журнальный Аpriori Т, черныйНастоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена
14

Стол журнальный Аpriori Т, черный

Стол Аруба 140, белое стекло/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Аруба 140, белое стекло/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
45 300
Оптовая цена
11

Стол Аруба 140, белое стекло/ белый каркас

В наличии 22 шт.
Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дубНастоящее фото товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб

Стол обеденный Генуя раскладной 160-200*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Генуя раскладной 160-200*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 99033
49 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Генуя раскладной 160-200*90 белый

В наличии 16 шт.