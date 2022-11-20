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Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 1Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 2Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 3Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 4Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 5Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 6Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 7

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный

Артикул: CH-050-904
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное комфортное кресло для отдыха и релакса. Обивка выполнена из велюра - износостойкий и простой в уходе материал. Внутренняя сторона обивки украшена ромбовидной строчкой. Сочетание мягкого сиденья шириной 61 см и эргономичной спинки с оригинальными подлокотниками, всё что необходимо для максимального комфорта. В качестве наполнителя в сиденье используются независимый пружинный блок по центру и мебельный поролон по краям. Независимые пружины обеспечивают ортопедический эффект и удобство, также при такой конструкции дольше сохраняется упругость сиденья и срок службы. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от царапин и препятствуют скольжению.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 63*63*60
Вес брутто: 10,800
Объем: 0,230

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес8.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки10.80 кг

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