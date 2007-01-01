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Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный
26 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 1Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 2Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 3Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 4Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 5Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 6Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный - фото 7

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный

Артикул: CH-050-904
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья610 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Кресло лаунж Royal Stripes велюр молочный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес8.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки10.8 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики630
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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