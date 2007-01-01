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Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см
26 оценок
6 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см

Артикул: CH-036-800
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плавная форма сиденья и спинки обеспечивают комфортную посадку. Красивая строчка на внутренней стороне велюровой обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Ножки выполнены из металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Вес5.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки920 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики500
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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