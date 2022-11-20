Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной велюровой ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию. Ножки: металлические, черного цвета.
2 коробки / 4 шт
Габариты: 114*60*107
1короб: 114*60*60
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 34
1короб: 22
2короб: 12
Объем: 0,56
1короб: 0,41
2короб: 0,15
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина585 мм
- Глубина490 мм
- Вес6.8 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.56 м3
- Вес упаковки34 кг