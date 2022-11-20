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Стул Венера, вельвет серый

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Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной велюровой ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию. Ножки: металлические, черного цвета.

2 коробки / 4 шт
Габариты: 114*60*107
1короб: 114*60*60
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 34
1короб: 22
2короб: 12
Объем: 0,56
1короб: 0,41
2короб: 0,15

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.56 м3
  • Вес упаковки34 кг

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