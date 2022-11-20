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Стул Moscow темно-зеленый бархат ножки черные - фото 1

Стул Moscow темно-зеленый бархат ножки черные

Артикул: CH-034-457
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Moscow в бархатной обивке! В дизайнерском стуле Moscow, как в полифонии столицы, соединилось всё самое лучшее. Данная модель притягивает к себе внимание неординарным художественным решением. Вдохновленный Москвой, известный дизайнер наполнил свое произведение отголосками исторических достопримечательностей: угловатостью кремлевских башен, свободным сочетанием европейской практичности и восточного уюта. Стул поставляется как в цветах Дениса Симачева (русские национальные узоры актуализируют народные традиции в современном интерьере), которые отличает износостойкость и непритязательность в уходе. Благодаря высокому качеству наши стулья пользуются неизменной популярностью у владельцев кафе и ресторанов.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес12 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветзеленый

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