Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина580 мм
- Высота870/990 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес7.5 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветзеленый
- Обивкаткань
- Каркаспластик
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет