Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина580 мм
- Высота870/990 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья440/560 мм
- Обивкаткань, съемный чехол
- Каркаснемонолитный пластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветзеленый
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