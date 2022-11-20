Товар в корзине. Перейти
Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый - фото 1Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый - фото 2Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый - фото 3Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый - фото 4Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый - фото 5

Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый

Артикул: CH-052-485
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый
Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый
Следующий Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой
Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота870/990 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440/560 мм
  • Обивкаткань, съемный чехол
  • Каркаснемонолитный пластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветзеленый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Детский растущий стул Naked, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
38

Детский растущий стул Naked

Настоящее фото товара Детский растущий стул Техника, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
44

Детский растущий стул Техника

Настоящее фото товара Детский растущий стул Шиншилла, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
38

Детский растущий стул Шиншилла

Настоящее фото товара Детский растущий стул Оранжевые игрушки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
44

Детский растущий стул Оранжевые игрушки

Настоящее фото товара Детский растущий стул Супергерои, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
42

Детский растущий стул Супергерои

Настоящее фото товара Детский растущий стул Машинки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
48

Детский растущий стул Машинки

Настоящее фото товара Детский растущий стул Горошек, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
37

Детский растущий стул Горошек

Настоящее фото товара Детский растущий стул Тильда, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
40

Детский растущий стул Тильда

Настоящее фото товара Детский растущий стул Хохлома, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
37

Детский растущий стул Хохлома

Настоящее фото товара Детский растущий стул Гжель, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
49

Детский растущий стул Гжель

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽
320

Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный

Распродажа
Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽
335

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Распродажа
Стул Кьявари Шампань, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽
341

Стул Кьявари Шампань, деревянный

Распродажа
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99012
4 490 ₽
328

Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
304

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Распродажа
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 0907
4 390 ₽
313

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой

Распродажа
Стул Chiavari (Кьявари) пластик белыйНастоящее фото товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99036
7 790 ₽Оптовая цена
343

Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый

В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела детские стулья

Детское кресло MyChamp, розовыйНастоящее фото товара Детское кресло MyChamp, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
92 290
Оптовая цена
50

Детское кресло MyChamp, розовый

Детское кресло MyChamp, зеленыйНастоящее фото товара Детское кресло MyChamp, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
60 090
Оптовая цена
50

Детское кресло MyChamp, зеленый

Распродажа
Кресло компьютерное детское Умка, абстракция синийНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское Умка, абстракция синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
33

Кресло компьютерное детское Умка, абстракция синий

В наличии 1 шт.
Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs розовыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
40

Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs розовый

Стульчик для кормления, белыйНастоящее фото товара Стульчик для кормления, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
43

Стульчик для кормления, белый

Стульчик для кормления, розовыйНастоящее фото товара Стульчик для кормления, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
46

Стульчик для кормления, розовый

Стульчик для кормления Клуостин, розовыйНастоящее фото товара Стульчик для кормления Клуостин, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
48

Стульчик для кормления Клуостин, розовый

Стульчик для кормления Релэнд, цветыНастоящее фото товара Стульчик для кормления Релэнд, цветы, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
49

Стульчик для кормления Релэнд, цветы

New
Кресло детское Kids 102 Ткань РозовыйНастоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
12

Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый

New
Кресло детское Kids 102 Ткань ОранжевыйНастоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
15

Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый

Товар в корзине

Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый
Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый
от 8 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽
320

Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный

Распродажа
Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽
335

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Распродажа
Стул Кьявари Шампань, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽
341

Стул Кьявари Шампань, деревянный

Распродажа
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99012
4 490 ₽
328

Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный