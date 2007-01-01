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Настоящее фото товара Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные
58 оценок
7 99011
8 890 ₽
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные

Артикул: CH-007-165
58 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Роза отлично подходит для любого стиля и является универсальной мебелью для Хорека. Многие рестораторы рекомендуют именно эти стулья для кафе, объясняя это идеальным сочетанием цены и качества. Кроме того, это отличный вариант мебели для гостиниц, которую можно расположить в зоне ожидания для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,2 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасадерево
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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