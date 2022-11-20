Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Роза отлично подходит для любого стиля и является универсальной мебелью для HoReCa. Многие рестораторы рекомендуют именно эти стулья для кафе, объясняя это идеальным сочетанием цены и качества. Кроме того, это отличный вариант мебели для гостиниц, которую можно расположить в зоне ожидания для посетителей.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина620 мм
- Вес7,2 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявельвет
- Цветкрасный