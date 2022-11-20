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Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - фото 1Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - фото 2Видеообзор мягкого стула Роза - ChiedoCover - видео 3Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - фото 4Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - фото 5Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - фото 6Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - фото 7Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - фото 8

Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные

28 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Роза отлично подходит для любого стиля и является универсальной мебелью для HoReCa. Многие рестораторы рекомендуют именно эти стулья для кафе, объясняя это идеальным сочетанием цены и качества. Кроме того, это отличный вариант мебели для гостиниц, которую можно расположить в зоне ожидания для посетителей.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветкрасный

Популярные варианты обивки

Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете 0909
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете LilacLilac
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете CreamCream
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете 666666
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете 0404
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете ecruecru
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете 1414
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете 88
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете 4141
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные - обивка в цвете 2626
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Отзывы о товаре

Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные — выполненные заказы

Фотография товара Стул Роза, велюр Teddy 007, ножки бук, светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр Teddy 007, ножки бук, светлый орехФотография товара Стул Роза, premier 14, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Роза, premier 14, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Роза, Cloud 02, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Роза, Cloud 02, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Роза, Elite Kadife 279, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Роза, Elite Kadife 279, цвет ножек-лакФотография товара Стул Роза, Bella 04, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Роза, Bella 04, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Роза, Sherlock 10, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Роза, Sherlock 10, цвет ножек-лакФотография товара Стул Роза, Тедди 133, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Роза, Тедди 133, цвет ножек-лакФотография товара Стул Роза, велюр бледно-сиреневый, принт, цвет ножек-красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр бледно-сиреневый, принт, цвет ножек-красное деревоФотография товара Cтул Роза, велюр нежно-розовый, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Cтул Роза, велюр нежно-розовый, цвет ножек-старинный орехФотография товара Cтул Роза Диамант, велюр бордовый, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Cтул Роза Диамант, велюр бордовый, цвет ножек-лак
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