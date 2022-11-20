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Подвесной светильник V6031-4P Miya

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Оригинальный и стильный подвесной светильник Miya станет идеальным световым акцентом в любом современном интерьере. Сферичные плафоны из матового стека мягко рассеивают свет. Металлический каркас с закруглёнными углами дополняет форму всей композиции. Конструкция надёжно крепится к потолку с помощью 2-х крепежных планок, высота всей конструкции составляет 120 см, идеальный вариант для комнат с высокими потолками. В качестве источника света используются лампы с цоколем G9.

  • Площадь освещения 16 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 4
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 30 Вт.
  • Общая мощность светильника 120 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина1200 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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