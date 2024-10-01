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Светильник подвесной V11114-P Alva - фото 1Светильник подвесной V11114-P Alva - фото 2Светильник подвесной V11114-P Alva - фото 3Светильник подвесной V11114-P Alva - фото 4

Светильник подвесной V11114-P Alva

Артикул: CH-066-810
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник серии Alva в современном стиле. Оригинальный плафон из металла в цвете матовый хром. В качестве источника света используется лампа накаливания или LED мощьностью 60 Вт, что позволяет осветить 8 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1745 мм
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, хромированный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки350 мм
  • Высота упаковки315 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки1.60 кг

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