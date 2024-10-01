Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник из серии Gela. Плафон выполнен из текстиля в темном оттенке, что позволяет создать более мягкое и приглушенное освещение. Стильный дизайн светильника подойдет для оформления спальни, гостиной или кабинета в стиле модерн. В качестве источника света могут быть использованы лампы c цоколем E27. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина280 мм
- Высота1200 мм
- Материалметалл, текстиль
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки1.10 кг