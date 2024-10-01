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Светильник подвесной V10629-1P Gela

Артикул: CH-066-692
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник из серии Gela. Плафон выполнен из текстиля в темном оттенке, что позволяет создать более мягкое и приглушенное освещение. Стильный дизайн светильника подойдет для оформления спальни, гостиной или кабинета в стиле модерн. В качестве источника света могут быть использованы лампы c цоколем E27. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина280 мм
  • Высота1200 мм
  • Материалметалл, текстиль
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки1.10 кг

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