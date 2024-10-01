Товар в корзине. Перейти
Тележка для перевозки и хранения белья Lewis - фото 1

Тележка для перевозки и хранения белья Lewis

Артикул: CH-015-420
38 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для перевозки и хранения белья Robin
Фотография товара Тележка для перевозки и хранения белья Robin от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для прачечной Elle
Фотография товара Тележка для прачечной Elle от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для белья с открывающейся передней и верхней стенкой. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, диаметр 160мм. Тележка полностью сварная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 45
Объем, л 350
Максимальная грузоподъемность, кг 150
Масса, кг, не более 25
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 1000

Размер55х80х100(В)
объем товара (м3)0.45
вес, кг.25

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес25 кг
  • Цветсиний

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной May, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной May

39
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Martin, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Martin

37
New
Настоящее фото товара Тележка для горничных универсальная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Тележка для горничных универсальная, сварная

13
New
Фотография товара Тележка Laptev для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Laptev для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Тележка Laptev для горничных универсальная

6
New
Фотография товара Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок

12
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной Davidson, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Davidson

15
New
Настоящее фото товара Тележка для уборки из нержавейки Abigail, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена

Тележка для уборки из нержавейки Abigail

10
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж Deering, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Тележка-стеллаж Deering

15
New
Настоящее фото товара Тележка Quinn, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Тележка Quinn

15
New
Настоящее фото товара Тележка для меню Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка для меню Hotel

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Ginevra, тортора

39
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Тибия обеденный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибия обеденный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Стул Тибия обеденный

14
Фотография товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый

30
Фотография товара Кресло Suit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Suit, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена

Кресло Suit

33
Фотография товара Стул GUST бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул GUST бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул GUST бежевый

15
В наличии 78 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89023
6 290 ₽

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый

33
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди орех/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди орех/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди орех/бежевый

14
Фотография товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

56
Фотография товара Стул Peki тёмно-серый, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Peki тёмно-серый, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Стул Peki тёмно-серый, терракотовый

85
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, металл, черный

14
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для горничной Green Hotel 945 Compact, произведённого компанией ChiedoCover
106 690
Оптовая цена

Тележка для горничной Green Hotel 945 Compact

37
Фотография товара Тележка для горничных Чистун от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных Чистун, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена

Тележка для горничных Чистун

41
Настоящее фото товара Тележка Aalen для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Тележка Aalen для горничных

32
Фотография товара Тележка для горничных из нержавеющей стали Michael от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных из нержавеющей стали Michael, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Тележка для горничных из нержавеющей стали Michael

34
New
Настоящее фото товара Тележка для горничной с синим мешоком, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Тележка для горничной с синим мешоком

5
New
Фотография товара Тележка Baltic для горничной, синий мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Baltic для горничной, синий мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Тележка Baltic для горничной, синий мешок

14
New
Фотография товара Тележка Perth разборная для горничной, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Perth разборная для горничной, бордовый , произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка Perth разборная для горничной, бордовый

8
NewРаспродажа
Фотография товара Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 09020
15 090 ₽Оптовая цена

Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий

15
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Casey, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Casey

14
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Sofi, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Sofi

8

Товар в корзине

Тележка для перевозки и хранения белья Lewis
Тележка для перевозки и хранения белья Lewis
от 15 590
18 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Ginevra, тортора

39
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Тибия обеденный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибия обеденный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Стул Тибия обеденный

14
Фотография товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый

30
Фотография товара Кресло Suit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Suit, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена

Кресло Suit

33