Характеристики товара
Описание
Тележка для белья с открывающейся передней и верхней стенкой. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, диаметр 160мм. Тележка полностью сварная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 45
Объем, л 350
Максимальная грузоподъемность, кг 150
Масса, кг, не более 25
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 1000
Размер55х80х100(В)
объем товара (м3)0.45
вес, кг.25
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина800 мм
- Высота1000 мм
- Вес25 кг
- Цветсиний