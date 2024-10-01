Характеристики товара
Описание
Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешками из высокопрочного нейлона 135 л., 135л. на кронштейне, полкой для пылесоса или ведер.
Размер51х105х112(В)
объем товара (м3)0.22
вес, кг.20
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1150 мм
- Ширина550 мм
- Высота1050 мм
- Вес20 кг
- Короб для белья135 л
- Цветбордовый