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Тележка Quinn - фото 1

Тележка Quinn

Артикул: CH-067-043
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота950 мм
  • Вес15 кг

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