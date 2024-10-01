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Тележка для прачечной Tap - фото 1Тележка для прачечной Tap - фото 2

Тележка для прачечной Tap

Артикул: CH-067-042
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дно поднимающееся на пружинах. Корпус металл, полимерное покрытие металлик. Грузоподъемность 50кг. Платформа- сетка. Возможна установка мощных колес для работы на улице.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота950 мм
  • Вес30 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материалметалл
  • Короб для белья300 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Объём упаковки0.70 м3

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