Характеристики товара
Описание
Дно поднимающееся на пружинах. Корпус металл, полимерное покрытие металлик. Грузоподъемность 50кг. Платформа- сетка. Возможна установка мощных колес для работы на улице.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Высота950 мм
- Вес30 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материалметалл
- Короб для белья300 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки950 мм
- Объём упаковки0.70 м3