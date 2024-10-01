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Тележка для прачечной из нержавейки Loot

Артикул: CH-067-139
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Выполнена из нержавеющей стали и имеет ручку для удобства перемещения. Грузоподъемность 70кг. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Диаметр колес 100мм. Тележка полностью сварная. Тележка не герметичная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина635 мм
  • Ширина485 мм
  • Высота800 мм
  • Вес14 кг
  • Максимальная нагрузка70 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья100 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки485 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.25 м3

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