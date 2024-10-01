Характеристики товара
Описание
Тележка - каталка(сетчатая). Металлокаркас: изготовлен из трубы 20х20х1,5мм и трубы Ø16мм, сетка сварная Ø4мм. Покраска: порошково-полимерная, цвет - белый. Тележка установлена на колеса Ø100мм.
Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 200
Максимальная грузоподъемность, кг 100
Масса, кг, не более 18
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950
Размер55х80х95(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.18
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина800 мм
- Высота950 мм
- Вес18 кг
- Цветсеребряный