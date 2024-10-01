Товар в корзине. Перейти
Тележка для прачечной Elle - фото 1

Тележка для прачечной Elle

Артикул: CH-015-421
31 оценка
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для перевозки и хранения белья Lewis
Фотография товара Тележка для перевозки и хранения белья Lewis от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для прачечной Tay
Фотография товара Тележка для прачечной Tay от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка - каталка(сетчатая). Металлокаркас: изготовлен из трубы 20х20х1,5мм и трубы Ø16мм, сетка сварная Ø4мм. Покраска: порошково-полимерная, цвет - белый. Тележка установлена на колеса Ø100мм.

Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 200
Максимальная грузоподъемность, кг 100
Масса, кг, не более 18
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950

Размер55х80х95(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.18

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота950 мм
  • Вес18 кг
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Luca, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Luca

36
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
105 890
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety

46
Фотография товара Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
71 090
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety

32
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan

39
Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка для прачечной с пластиковым баком

48
New
Фотография товара Тележка Lugano разборная для горничной, коричневый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Lugano разборная для горничной, коричневый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Тележка Lugano разборная для горничной, коричневый мешок

9
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья

12
New
Фотография товара Тележка-стеллаж Soulac-sur-Mer для перевозки и хранения белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка-стеллаж Soulac-sur-Mer для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена

Тележка-стеллаж Soulac-sur-Mer для перевозки и хранения белья

10
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Skyfall от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Skyfall, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Skyfall

11
New
Фотография товара Тележка лофт Colour от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Colour, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Тележка лофт Colour

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул ELVIS белая галька от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ELVIS белая галька, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул ELVIS белая галька

76
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Текс, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Текс, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Текс, светло-серый

148
Распродажа
Фотография товара Барный стул Хофман, серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Хофман, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39012
7 190 ₽Оптовая цена

Барный стул Хофман, серый, черный каркас

69
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Bali, велюр Loft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bali, велюр Loft, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Стул Bali, велюр Loft

45
Распродажа
Фотография товара Стул Венера диамант велюр бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера диамант велюр бордовый

40
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Sephi PU оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sephi PU оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Sephi PU оранжевый

51
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул TRIS Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул TRIS Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул TRIS Бежевый

10
В наличии 46 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Gigi, шенилл, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Gigi, шенилл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул обеденный Gigi, шенилл, бежевый

10
В наличии 77 шт.В пути 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49025
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

88
В наличии 239 шт.
Фотография товара Стул Норман велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норман велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Норман велюр бежевый

57

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для уборки Turbo, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Тележка для уборки Turbo

48
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Solo, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Solo

40
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной May, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной May

39
Распродажа
Фотография товара Тележка разборная для горничной Layla от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной Layla, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99018
16 990 ₽Оптовая цена

Тележка разборная для горничной Layla

38
New
Настоящее фото товара Тележка для горничных универсальная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Тележка для горничных универсальная, сварная

13
New
Фотография товара Тележка Laptev для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Laptev для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Тележка Laptev для горничных универсальная

6
New
Фотография товара Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок

12
New
Фотография товара Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья

6
New
Настоящее фото товара Тележка Alex, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Тележка Alex

7
New
Настоящее фото товара Тележка-стол для прачечной Delgado, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Тележка-стол для прачечной Delgado

14

Товар в корзине

Тележка для прачечной Elle
Тележка для прачечной Elle
от 11 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул ELVIS белая галька от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ELVIS белая галька, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул ELVIS белая галька

76
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Текс, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Текс, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Текс, светло-серый

148
Распродажа
Фотография товара Барный стул Хофман, серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Хофман, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39012
7 190 ₽Оптовая цена

Барный стул Хофман, серый, черный каркас

69
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Bali, велюр Loft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bali, велюр Loft, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Стул Bali, велюр Loft

45