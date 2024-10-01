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Тележка Red sea для горничных универсальная - фото 1Тележка Red sea для горничных универсальная - фото 2

Тележка Red sea для горничных универсальная

Артикул: CH-066-706
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, полка для ведер. Возможна комплектация 2 ведрами по 15л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 50см, расстояние между полками,35см. Полки изготовлены из МДФ светлого или темно-коричневого цветов. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес16 кг
  • Материалметалл, МДФ
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

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