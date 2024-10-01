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Тележка для горничных универсальная, сварная - фото 1

Тележка для горничных универсальная, сварная

Артикул: CH-066-684
13 оценок
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Характеристики товара

Описание


Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 50см, расстояние между полками, 35см. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1030 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес15 кг
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

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