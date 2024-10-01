Характеристики товара
Описание
Тележка для белья с открывающейся передней стенкой. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, диаметр 160мм. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Высота900 мм
- Вес25 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Короб для белья450 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки1200 мм
- Объём упаковки0.65 м3