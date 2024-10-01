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Тележка Deauville для белья - фото 1Тележка Deauville для белья - фото 2

Тележка Deauville для белья

Артикул: CH-067-005
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья с открывающейся передней стенкой. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, диаметр 160мм. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота900 мм
  • Вес25 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Короб для белья450 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки1200 мм
  • Объём упаковки0.65 м3

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