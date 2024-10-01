Товар в корзине. Перейти
Тележка Sydney разборная для горничной - фото 1Тележка Sydney разборная для горничной - фото 2Тележка Sydney разборная для горничной - фото 3

Тележка Sydney разборная для горничной

Артикул: CH-066-762
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешками из высокопрочного нейлона 135 л., 75л. на кронштейне, полкой для пылесоса или ведер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1050 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота1120 мм
  • Вес20 кг
  • Короб для белья135 л
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки1150 мм
  • Объём упаковки0.22 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме

39
Настоящее фото товара Тележка для горничных из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от48 990
Оптовая цена

Тележка для горничных из нержавейки

34
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Rickon, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Rickon

46
New
Фотография товара Тележка Laptev для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Laptev для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Тележка Laptev для горничных универсальная

6
New
Фотография товара Тележка Convolk разборная для горничной, синий мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Convolk разборная для горничной, синий мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка Convolk разборная для горничной, синий мешок

10
New
Фотография товара Тележка Melbourne разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Melbourne разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка Melbourne разборная для горничной

8
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Moss, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Moss

9
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Oliver, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Oliver

13
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Samuel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Samuel, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Samuel

9
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Envoy, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Тележка лофт Envoy

13

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

94
Фотография товара Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой

40
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99019
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр бежевый

41
В наличии 105 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99012
4 490 ₽

Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл

70
Фотография товара Стул Sephi PU оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sephi PU оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Sephi PU оранжевый

51
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул Franz, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franz, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Franz, зеленый

91
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Самба королевский синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99017
4 790 ₽

Стул Самба королевский синий

55
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул CHILLI G062 зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул CHILLI G062 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул CHILLI G062 зеленый

7
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Turin, серый с чёрными ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turin, серый с чёрными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул Turin, серый с чёрными ножками

77

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Ava, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Ava

32
Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка для прачечной с пластиковым баком

48
Настоящее фото товара Тележка многофункциональная для горничных, Eco-Force, произведённого компанией ChiedoCover
от11 375
Оптовая цена

Тележка многофункциональная для горничных, Eco-Force

10
New
Фотография товара Тележка Celtic для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Celtic для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Тележка Celtic для горничных универсальная

6
New
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бежевый

13
New
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, серый

6
New
Фотография товара Тележка Havalli для горничных универсальная с полками из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Havalli для горничных универсальная с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка Havalli для горничных универсальная с полками из МДФ

5
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной Dawson, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Dawson

14
New
Фотография товара Тележка для белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для белья, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Тележка для белья

6
New
Настоящее фото товара Тележка - стол для прачечной Liam, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Тележка - стол для прачечной Liam

7

Товар в корзине

Тележка Sydney разборная для горничной
Тележка Sydney разборная для горничной
от 13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

94
Фотография товара Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой

40
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99019
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр бежевый

41
В наличии 105 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99012
4 490 ₽

Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл

70