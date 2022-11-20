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Стул Кромвель II желтый

Артикул: CH-050-895
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий стул для кухни с широкой удобной спинкой в мягкой обивке и металлическими ножками с принтом под дерево.

Обивкой послужила высококачественная плотная рогожка. Ножки металлические с принтом под дерево.

1 коробка / 2 шт

Габариты: 72*57.5*57

Вес брутто: 14,200

Объем: 0,236

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкарогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки575 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки14.20 кг

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