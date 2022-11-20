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Цепь для садовых качелей, кресла-кокона и гамака - фото 1Цепь для садовых качелей, кресла-кокона и гамака - фото 2

Цепь для садовых качелей, кресла-кокона и гамака

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Характеристики товара

Описание

Прочная цепь изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 304, диаметром 5 мм, сварена без шва, каждая цепь может выдерживать нагрузку 227 кг. Карабин изготовлен из нержавеющей стали толщиной 8 мм. Благодаря высококачественному материалу он чрезвычайно прочен и устойчив к ржавчине. Идеальные цепи для тяжелых условий эксплуатации и использования вне помещений.

Цепь для веранды имеет пару карабинов на каждом конце. Максимальная длина - 63 см, но вы можете отрегулировать ее по мере необходимости. Цепь 50 см, вы можете переместить карабины в любое место из цепных колец. Вы также можете перевернуть цепи, чтобы удвоить емкость.

Этот набор подвесных цепей подходит как для внутреннего, так и для наружного использования, подвесных стульев, кресел-гамаков, кресел-качелей, боксерских груш, мешков с песком, качелей для йоги, любовных качелей или навесов от солнца.

Просто подсоедините два карабина к потолочной подвеске и подвесным стульям или другим предметам, отрегулируйте их до желаемой высоты. Тогда он готов к работе.

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Основные характеристики

  • Длина630 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Максимальная нагрузка227 кг
  • Цветсеребряный

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