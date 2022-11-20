Характеристики товара
Описание
Прочная цепь изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 304, диаметром 5 мм, сварена без шва, каждая цепь может выдерживать нагрузку 227 кг. Карабин изготовлен из нержавеющей стали толщиной 8 мм. Благодаря высококачественному материалу он чрезвычайно прочен и устойчив к ржавчине. Идеальные цепи для тяжелых условий эксплуатации и использования вне помещений.
Цепь для веранды имеет пару карабинов на каждом конце. Максимальная длина - 63 см, но вы можете отрегулировать ее по мере необходимости. Цепь 50 см, вы можете переместить карабины в любое место из цепных колец. Вы также можете перевернуть цепи, чтобы удвоить емкость.
Этот набор подвесных цепей подходит как для внутреннего, так и для наружного использования, подвесных стульев, кресел-гамаков, кресел-качелей, боксерских груш, мешков с песком, качелей для йоги, любовных качелей или навесов от солнца.
Просто подсоедините два карабина к потолочной подвеске и подвесным стульям или другим предметам, отрегулируйте их до желаемой высоты. Тогда он готов к работе.
Основные характеристики
- Длина630 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Максимальная нагрузка227 кг
- Цветсеребряный