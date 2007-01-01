+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Качели

          от 11 690 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, двухместная, произведённого компанией ChiedoCover
          48 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол с качелями - лофт, двухместная
          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, четырехместная, произведённого компанией ChiedoCover
          58 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол с качелями - лофт, четырехместная
          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, шестиместная, произведённого компанией ChiedoCover
          62 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол с качелями - лофт, шестиместная
          Настоящее фото товара Качели лофт садовые, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели лофт садовые
          Настоящее фото товара Качели Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
          40 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели Палермо
          Настоящее фото товара Качели Мастак Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
          34 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели Мастак Премиум
          Настоящее фото товара Качели Swing-76, произведённого компанией ChiedoCover
          39 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели Swing-76
          Настоящее фото товара Качели Сорренто, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели Сорренто
          Настоящее фото товара Качели Капри, произведённого компанией ChiedoCover
          28 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Качели Капри
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Качели Милан, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Качели Милан
          Настоящее фото товара Качели Титан, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели Титан
          Настоящее фото товара Качели Торнадо, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели Торнадо
          Настоящее фото товара Качели Нирвана, произведённого компанией ChiedoCover
          38 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Качели Нирвана
          Настоящее фото товара Качели Родео, произведённого компанией ChiedoCover
          22 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Качели Родео
          Настоящее фото товара Качели Манила, произведённого компанией ChiedoCover
          24 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Качели Манила
          Настоящее фото товара Качели Элит Люкс Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          29 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Качели Элит Люкс Плюс
          Настоящее фото товара Качели садовые 3-х местные Redford 591 Green, произведённого компанией ChiedoCover
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Качели садовые 3-х местные Redford 591 Green
          Настоящее фото товара Качели садовые 3-х местные Redford 591 Green с АМС, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Качели садовые 3-х местные Redford 591 Green с АМС
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Качели садовые 3-х местные Redford 591 Red с АМС, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Качели садовые 3-х местные Redford 591 Red с АМС
          Настоящее фото товара Качели Тренто, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели Тренто
          Настоящее фото товара Качели Родос, произведённого компанией ChiedoCover
          19 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Качели Родос
          Настоящее фото товара Качели Оазис Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Качели Оазис Люкс
          Настоящее фото товара Качели Элит, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Качели Элит
          Настоящее фото товара Качели Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
          28 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Качели Монарх
          Настоящее фото товара Качели Оазис, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели Оазис
          Настоящее фото товара Качели Легенда, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели Легенда
          Настоящее фото товара Качели Секвоя, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Качели Секвоя
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Качели Мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
          36 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Качели Мадейра
          Настоящее фото товара Качели Палермо Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
          41 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Качели Палермо Премиум
          Настоящее фото товара Качели Люкс 2 малиновые, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Качели Люкс 2 малиновые
          Настоящее фото товара Качели-шатер с москитной сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
          37 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Качели-шатер с москитной сеткой
          Настоящее фото товара Качели Барселона Плюс с москитной сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
          24 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Качели Барселона Плюс с москитной сеткой
          Настоящее фото товара Качели Олимпия Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          29 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Качели Олимпия Люкс
          Настоящее фото товара Качели Эдем Премиум с москитной сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
          37 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Качели Эдем Премиум с москитной сеткой
          Настоящее фото товара Качели Ариана, произведённого компанией ChiedoCover
          22 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Качели Ариана
          Настоящее фото товара Качели Дефа Люсия, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Качели Дефа Люсия
          Настоящее фото товара Качели София, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели София
          Настоящее фото товара Качели Варде, произведённого компанией ChiedoCover
          22 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Качели Варде
          Настоящее фото товара Качели Аляска, произведённого компанией ChiedoCover
          32 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Качели Аляска
          Настоящее фото товара Качели Эдельвейс, произведённого компанией ChiedoCover
          33 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Качели Эдельвейс
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Качели Корфу, произведённого компанией ChiedoCover
          34 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Качели Корфу
          Настоящее фото товара Качели садовые Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Качели садовые Палермо
          Настоящее фото товара Качели Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
          35 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Качели Валенсия

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют