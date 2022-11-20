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Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые - фото 1Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые - фото 2

Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 2665х1440х1860
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø60
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : разноцветный
Тип основания сиденья : оцинкованная сетка
Допустимая нагрузка : 320
Регулировка спинки : Да
Подушки : Да
Москитная сетка : Да
Подголовник : Да
Механизм наклона : с помощью ручки трансформации (фиксаторы, расположенные на спинке, защелкиваются на дуге)
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

71 кг / 0,59 м3

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Основные характеристики

  • Высота1860 мм
  • Ширина2665 мм
  • Длина1440 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка320 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.59 м3
  • Вес упаковки71 кг
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