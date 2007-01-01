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Настоящее фото товара Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые
45 оценок
50 190
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Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые - фото 1Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые - фото 2Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые - фото 3Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые - фото 4

Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые

Артикул: CH-028-974
45 оценок
Основные характеристики
  • Длина1440 мм
  • Ширина2665 мм
  • Высота1860 мм
  • Максимальная нагрузка320 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Качели садовые 4-х местные Саванна от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 144х266,5х186 Цвет каркаса : коричневый Материал каркаса : сталь Труба : Ø60 Цвет чехла мягкого элемента/матраса : разноцветный Наполнитель мягкого элемента/матраса : поролон листовой, синтепон Толщина мягкого элемента : 100 Тип основания сиденья : сетка-плетение стальная с полимерным покрытием Допустимая нагрузка : 320 Регулировка спинки : Да Подушки : Да Москитная сетка : Да Подголовник : Да Подстаканники : Да Механизм наклона : для раскладывания спинки поднимается ручка трансформации. Фиксаторы, расположенные на спинке, защелк Страна производства : БЕЛАРУСЬ Паллетная норма : 3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1440 мм
  • Ширина2665 мм
  • Высота1860 мм
  • Максимальная нагрузка320 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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