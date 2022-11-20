Фотография Стол с качелями - лофт, четырехместная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол с качелями - лофт, четырехместная

4.8
Оптовая цена
58 990 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стол с качелями - лофт, четырехместная
Стол с качелями - лофт, четырехместная
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стол с качелями - лофт, четырехместная

4.8
58990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стол с качелями - лофт, двухместная
Стол с качелями - лофт, двухместная
Следующий Стол с качелями - лофт, шестиместная
Стол с качелями - лофт, шестиместная

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл, дерево
  • Цветбелый, бежевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Бентли, белый
Настоящее фото товара Стул барный Бентли, черный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Бентли, черный
Настоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
18 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Амиго
Настоящее фото товара Стул барный Малави белый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Малави белый
Настоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover-15%
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Малави черный
Настоящее фото товара Столешница слэб №24, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
39 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница слэб №24
Настоящее фото товара Столешница слэб №26, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница слэб №26
Настоящее фото товара Столешница слэб №28, произведённого компанией ChiedoCover
74 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Столешница слэб №28
Настоящее фото товара Столешница слэб №32, произведённого компанией ChiedoCover
34 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Столешница слэб №32
Настоящее фото товара Столешница слэб №33, произведённого компанией ChiedoCover
34 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Столешница слэб №33

Другие товары из раздела качели

Настоящее фото товара Качели лофт садовые, произведённого компанией ChiedoCover
22 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Качели лофт садовые
Настоящее фото товара Качели Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
40 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Качели Палермо
Настоящее фото товара Качели Swing-76, произведённого компанией ChiedoCover
39 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Качели Swing-76
Настоящее фото товара Качели Мастак Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
34 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Качели Мастак Премиум
Настоящее фото товара Качели Капри, произведённого компанией ChiedoCover
28 590 ₽
Оптовая цена
5
Качели Капри
Настоящее фото товара Качели Милан, произведённого компанией ChiedoCover
23 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Качели Милан
Настоящее фото товара Качели Титан, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Качели Титан
Настоящее фото товара Качели Торнадо, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Качели Торнадо
Настоящее фото товара Качели Нирвана, произведённого компанией ChiedoCover
38 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Качели Нирвана
Настоящее фото товара Качели Родео, произведённого компанией ChiedoCover
22 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Качели Родео