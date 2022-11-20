Характеристики товара
Описание
Комплект сидение позволяет самостоятельно обновить стул, без перетяжки ткани
Комплект сидение позволяет самостоятельно обновить стул, без перетяжки ткани
Каркас для стула С1
Каркас для стула С2
Каркас для стула С3
Каркас для стула С4
Каркас для стула С-4А
Каркас для стула С5
Каркас для стула С-5А
Каркас для стула С6
Каркас для стула С8
Каркас для стула С9
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