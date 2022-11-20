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Ремкомплект - сидение

8 оценок
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Предыдущий товар в категории Пространственная рама «Роза»
Пространственная рама «Роза»
Следующий Металлическая рамка 40х40 белый
Пространственная рама «Роза»

Характеристики товара

Описание

Комплект сидение позволяет самостоятельно обновить стул, без перетяжки ткани

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Популярные варианты обивки

Ремкомплект - сидение - обивка в цвете КраснаяКрасная
Ремкомплект - сидение - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Ремкомплект - сидение - обивка в цвете БежевыйБежевый
Ремкомплект - сидение - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
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