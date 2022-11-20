Фотография Стол с качелями - лофт, двухместная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол с качелями - лофт, двухместная

5
Оптовая цена
48 990 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол с качелями - лофт, двухместная
Стол с качелями - лофт, двухместная
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Стол с качелями - лофт, двухместная

5
48990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл, дерево
  • Цветчерный, бежевый

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