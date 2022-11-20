Фотография Качели лофт садовые от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Качели лофт садовые

4.1
Оптовая цена
22 900 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Качели лофт садовые
Качели лофт садовые
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Качели лофт садовые

4.1
22900 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1700 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина1300 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево

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