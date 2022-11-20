Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 2665х1440х1860
Цвет каркаса : бордовый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø60
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : разноцветный
Тип основания сиденья : оцинкованная сетка
Допустимая нагрузка : 320
Регулировка спинки : Да
Подушки : Да
Москитная сетка : Да
Подголовник : Да
Механизм наклона : с помощью ручки трансформации (фиксаторы, расположенные на спинке, защелкиваются на дуге)
Страна производства : БЕЛАРУСЬ
71 кг / 0,59 м3
Основные характеристики
- Высота1860 мм
- Ширина2665 мм
- Длина1440 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка320 кг
- Цветбордовый
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.59 м3
- Вес упаковки71 кг