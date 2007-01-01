Характеристики товара
Описание
Идеальная модель для любого интерьера, отличающаяся свежим и современным дизайном.
Штабелируемое.
Данная модель подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе
Размер упаковки:
590х570х940 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина550 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4.6 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет