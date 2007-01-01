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Настоящее фото товара Кресло прозрачное Vanity, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло прозрачное Vanity
40 оценок
15 590
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Кресло прозрачное Vanity

Артикул: CH-026-817
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Идеальная модель для любого интерьера, отличающаяся свежим и современным дизайном.
Штабелируемое.
Данная модель подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

Размер упаковки:
590х570х940 мм


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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