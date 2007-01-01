Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 144х266,5х186 Цвет каркаса : зеленый Материал каркаса : сталь Труба : Ø60 Цвет чехла мягкого элемента/матраса : разноцветный Наполнитель мягкого элемента/матраса : поролон листовой, синтепон Толщина мягкого элемента : 100 Тип основания сиденья : сетка-плетение стальная с полимерным покрытием Допустимая нагрузка : 320 Регулировка спинки : Да Подушки : Да Москитная сетка : Да Подголовник : Да Подстаканники : Да Механизм наклона : для раскладывания спинки поднимается ручка трансформации. Фиксаторы, расположенные на спинке, защелк Страна производства : БЕЛАРУСЬ Паллетная норма : 3Скачать инструкцию по эксплуатации
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1440 мм
- Ширина2665 мм
- Высота1860 мм
- Максимальная нагрузка320 кг
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет