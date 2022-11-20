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Подушка для садовых качелей, желтая - фото 1Подушка для садовых качелей, желтая - фото 2Подушка для садовых качелей, желтая - фото 3

Подушка для садовых качелей, желтая

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Характеристики товара

Описание

Наша круглая подушка подойдет для садовой мебели или для садовых качелей. Также ее можно использовать дома как декоративную подушку. При пошиве используется водоотталкивающая ткань Oxford 600D PU, поэтому ее можно не бояться использовать на улице. Наполнитель - полиэфирное волокно (шар). Допускается стирка в ручном режиме с деликатным средством для стирки. Сделано в России.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Толщина80 мм
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки80 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.03 м3

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