Фотография Стул пластиковый Bo, черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Bo, черный

4.1
Оптовая цена
от 8 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул пластиковый Bo, черный
Стул пластиковый Bo, черный
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул пластиковый Bo, черный

4.1
8590 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Bo, белый
Стул пластиковый Bo, белый
Следующий Стул пластиковый Bo, прозрачный
Стул пластиковый Bo, прозрачный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота870 мм
  • Цвет12

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220 ₽
Оптовая цена
5
Новогодний чехол на стул 01
Настоящее фото товара Стул Eames голубой, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 190 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames голубой
Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Шарри
Настоящее фото товара Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам
Настоящее фото товара Стол-пуф Pasha, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол-пуф Pasha
Настоящее фото товара Подвесное кресло Лепесток, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесное кресло Лепесток
Настоящее фото товара Подвесное кресло Молекула, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
23 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесное кресло Молекула
Настоящее фото товара Подвесное кресло Шезлонг, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
47 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесное кресло Шезлонг
Настоящее фото товара Оттоманка Contour серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 570 ₽
Оптовая цена
4.7
Оттоманка Contour серый
Настоящее фото товара Кресло - глайдер Амелия, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло - глайдер Амелия

Другие товары из раздела пластиковые стулья оптом

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло пластиковое Bora, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло пластиковое Bora, красный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Bora, голубое
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, белое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Bora, белое
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Bora Bistrot, кофе
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Bora Bistrot, красный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Box, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло пластиковое Box, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Box, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Box, темно-серый