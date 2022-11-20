Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 2586х1440х1737
Цвет каркаса : зеленый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø60
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : зеленый,белый
Тип основания сиденья : оцинкованная сетка
Допустимая нагрузка : 320
Регулировка спинки : Да
Подушки : Да
Механизм наклона : звеньями цепи на требуемый угол наклона, с фиксацией в горизонтальном положении
Страна производства : БЕЛАРУСЬ
69 кг / 0,646 м3
Основные характеристики
- Высота1737 мм
- Ширина2586 мм
- Длина1440 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка320 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.65 м3
- Вес упаковки69 кг