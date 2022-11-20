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Качели садовые 3-х местные Мастак-2 - фото 1Качели садовые 3-х местные Мастак-2 - фото 2

Качели садовые 3-х местные Мастак-2

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 2586х1440х1737
Цвет каркаса : зеленый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø60
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : зеленый,белый
Тип основания сиденья : оцинкованная сетка
Допустимая нагрузка : 320
Регулировка спинки : Да
Подушки : Да
Механизм наклона : звеньями цепи на требуемый угол наклона, с фиксацией в горизонтальном положении
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

69 кг / 0,646 м3

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Основные характеристики

  • Высота1737 мм
  • Ширина2586 мм
  • Длина1440 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка320 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.65 м3
  • Вес упаковки69 кг
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В наличии 31 шт.
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