Недорогие мягкие кресла

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-12%
НовинкаХит
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Kongsberg, голубой
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
4 690 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Kongsberg, голубой, сплошной
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, сиреневый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
4 690 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Kongsberg, сиреневый, сплошной
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
4 690 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, коричневый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
4 690 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Kongsberg, коричневый, сплошной
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бордовый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
4 690 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Kongsberg, бордовый, сплошной
Настоящее фото товара Полукресло Огаста синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Огаста синий
Настоящее фото товара Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
4 990 ₽6 550 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Маллин Диамант, сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Маллин Диамант, вельвет красный
Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Маллин, велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех
Настоящее фото товара Стул Маллин, шенилл синий / жаккард узор, ножки - венге, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Маллин, шенилл синий / жаккард узор, ножки - венге
Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Маллин Диамант, вельвет синий
Настоящее фото товара Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубой
Настоящее фото товара Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииНовинка
6 890 ₽7 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
11 390 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Тюльпан на металлической основе
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Тюльпан, вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул Эйфория, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Эйфория
Настоящее фото товара Стул Эйфория на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
10 590 ₽12 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Эйфория на колесной основе
Настоящее фото товара Стул Эйфория, коричневый ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Эйфория, коричневый ножки
Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
5 190 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви Диамант, коричневый
Настоящее фото товара Стул Киви, велюр желто-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
4 590 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Киви, велюр желто-зеленый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Киви, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
4 590 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Киви, велюр желтый
Настоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
4 590 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Киви, велюр темно-коричневый
Настоящее фото товара Стул Киви, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
4 590 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Киви, велюр коричневый
Настоящее фото товара Стул Киви, велюр серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
4 590 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Киви, велюр серо-розовый
Настоящее фото товара Стул Киви Грэмми, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
5 090 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Киви Грэмми, кожзам синий
Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Лилия, желто-бирюзовый
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Лилия, серо-розовый
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Лилия, темно-серый - красный
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Полукресло Лилия, оранжево-голубой
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Лилия, сине-фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Вилла, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Вилла, темно-зеленый
Настоящее фото товара Cтул LM-3257R, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 700 ₽
Оптовая цена
5
Cтул LM-3257R, рогожка

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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