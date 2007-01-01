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          Стулья Tolix

          от 2 990 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix Белый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Голубой матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Желтый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Tolix Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Оранжевый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Салатовый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Салатовый глянцевый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Tolix Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Tolix Черный патина золото
          Настоящее фото товара Стул Tolix Бронза , произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Бронза
          Настоящее фото товара Стул Tolix Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Оранжевый патина серая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 799 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Оранжевый патина серая
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood Черный патина золото

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Tolix Wood Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Wood Серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Wood Черный глянцевый
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Wood Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Soft Серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Soft черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками белый матовый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix с подлокотниками белый матовый + светлое дерево
          Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
          Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          5 199 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Tolix с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево
          Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood полубарный серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Оранжевый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 099 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Оранжевый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix Wood со спинкой барный Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix Wood со спинкой барный Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Tolix Soft барный Серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Tolix Soft барный Черный матовый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix барный Белый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix барный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix барный Желтый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix барный Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix барный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix барный Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix барный голубой

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

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