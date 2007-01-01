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          Диваны с высокой спинкой

          от 6 790 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Диван c каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван c каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          8 390 ₽9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Винтаж
          Настоящее фото товара Диван модульный для кафе, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          6 790 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван модульный для кафе
          Настоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
          14 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван модульный с каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          8 890 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван классический
          Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          8 890 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Simple
          Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          6 990 ₽10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван барный Флэш
          Настоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          17 900 ₽21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Ассоль
          Настоящее фото товара Диван с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван с высокой спинкой
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          18 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Люкс с высокой спинкой
          Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
          22 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Монте-Карло
          Настоящее фото товара Диван Тиффани, модульная система, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Тиффани, модульная система
          Настоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Бурлеск
          Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван София линейный
          Настоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
          31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван угловой Аккордеон
          Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
          21 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Тоскана
          Настоящее фото товара Диван Стамбул, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Стамбул
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Меланин
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Диван лофт Махогони, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Махогони
          Настоящее фото товара Диван лофт Винил, произведённого компанией ChiedoCover
          21 600 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Винил
          Настоящее фото товара Диван Абилин, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Абилин
          Настоящее фото товара Диван Лофт Винил двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          43 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Лофт Винил двусторонний
          Настоящее фото товара Диван Абилин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          43 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Абилин двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          35 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Меланин двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          26 610 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Айдахо двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Айдахо
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо бургунди двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          26 610 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Айдахо бургунди двусторонний
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Диван лофт Айдахо бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
          20 510 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Айдахо бургунди
          Настоящее фото товара Диван Мидленд, произведённого компанией ChiedoCover
          22 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Мидленд
          Настоящее фото товара Диван Мидленд двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          34 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Мидленд двусторонний
          Настоящее фото товара Диван Роял с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Роял с высокой спинкой
          Настоящее фото товара Диван Картер, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Картер
          Настоящее фото товара Диван Эллария, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Эллария
          Настоящее фото товара Диван Алибаба, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Алибаба
          Настоящее фото товара Барный диван Брун, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный диван Брун
          Настоящее фото товара Барный диван Мит Хонер, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный диван Мит Хонер
          Настоящее фото товара Барный диван Брен, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барный диван Брен
          Настоящее фото товара Диван лофт Артур, произведённого компанией ChiedoCover
          27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Артур
          Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Лиль
          Настоящее фото товара Диван лофт Стильвио, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Стильвио
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Диван офисный Марс, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван офисный Марс
          Настоящее фото товара Диван офисный Прометей, произведённого компанией ChiedoCover
          15 140 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван офисный Прометей
          Настоящее фото товара Диван офисный Грегори, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          32 100 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван офисный Грегори
          Настоящее фото товара Диван Айлант, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Айлант
          Настоящее фото товара Диван Камелот Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
          14 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Камелот Лайт
          Настоящее фото товара Диван Лувр, произведённого компанией ChiedoCover
          24 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Лувр
          Настоящее фото товара Диван Чикаго модульный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Чикаго модульный
          Настоящее фото товара Диван Мартель, произведённого компанией ChiedoCover
          16 791 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Мартель

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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