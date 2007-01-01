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Диваны с высокой спинкой

Хит
Фотография товара Диван Кольт 650, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кольт 650, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Диван Кольт 650, велюр

88
Фотография товара Диван Винтаж, с высокой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Винтаж, с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
63 990

Диван Винтаж, с высокой спинкой

7
  • бирюзовый
  • розовый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Нео, красный велюр, массив бука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Нео, красный велюр, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Диван Нео, красный велюр, массив бука

7
Фотография товара Одноместный диван Француз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одноместный диван Француз, произведённого компанией ChiedoCover
21 590

Одноместный диван Француз

64
Фотография товара Диван Slot от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Slot, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Диван Slot

89
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1500

98
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Neo, с высокой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Neo, с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Диван Neo, с высокой спинкой

15
Хит
Фотография товара Барный диван Брен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный диван Брен, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Барный диван Брен

79
Фотография товара Диван Хонер, экокожа Cometa white, ножки металл хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хонер, экокожа Cometa white, ножки металл хром, произведённого компанией ChiedoCover
42 890

Диван Хонер, экокожа Cometa white, ножки металл хром

14
Фотография товара Диван Винтаж, велюр изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Винтаж, велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
55 790

Диван Винтаж, велюр изумруд

35
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 650, произведённого компанией ChiedoCover
14 99044
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 650

14
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
22 19017
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1800

13
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
19 09028
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1200

14
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 650, произведённого компанией ChiedoCover
14 99044
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 650

14
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
19 09028
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1200

14
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
22 190

Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1800

14
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 650, произведённого компанией ChiedoCover
14 99044
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 650

15
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
19 09028
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1200

15
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
22 19017
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1800

12
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 650, произведённого компанией ChiedoCover
14 99044
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 650

15
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
18 99029
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1200

8
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
22 19017
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1800

14
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 650, произведённого компанией ChiedoCover
14 99044
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 650

13
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
19 09028
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1200

5
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
22 19017
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1800

13
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 650, произведённого компанией ChiedoCover
14 99044
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 650

9
Элегантные диваны. Российского производства
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
19 09028
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1200

10
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
22 19017
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1800

8
Фотография товара Диван Переговорная, четерёхместная, комплект, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Переговорная, четерёхместная, комплект, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
65 990

Диван Переговорная, четерёхместная, комплект, велюр зеленый

140
Фотография товара Диван Переговорная, двухместный, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Переговорная, двухместный, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
32 290

Диван Переговорная, двухместный, велюр зеленый

140
Хит
Фотография товара Диван Страйп 650, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп 650, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Диван Страйп 650, велюр

5
Фотография товара Барный диван Мит Хонер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный диван Мит Хонер, произведённого компанией ChiedoCover
39 990

Барный диван Мит Хонер

55
Хит
Фотография товара Диван лофт Меланин с высокой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Меланин с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
20 450

Диван лофт Меланин с высокой спинкой

78
Фотография товара Диван лофт Лиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
38 990

Диван лофт Лиль

52
Хит
Фотография товара Диван Винтаж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Диван Винтаж

78
Хит
Фотография товара Диван с высокой спинкой София от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с высокой спинкой София, произведённого компанией ChiedoCover
21 49038
34 490 ₽

Диван с высокой спинкой София

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Тоскана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
26 09036
40 190 ₽

Диван Тоскана

70
Фотография товара Диван Д341, велюр Велютто 32, ножки бук морилка красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Д341, велюр Велютто 32, ножки бук морилка красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
37 990

Диван Д341, велюр Велютто 32, ножки бук морилка красное дерево

11
Мебель из Польши. В наличии
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29024
27 690 ₽

Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1500

105
Фотография товара Барный диван Брун от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный диван Брун, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Барный диван Брун

43
Фотография товара Диван Винтаж, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Винтаж, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
84 990

Диван Винтаж, велюр зеленый

98
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1500

89
Хит
Фотография товара Диван Кольт, Велютто 33, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кольт, Велютто 33, бук, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Диван Кольт, Велютто 33, бук

86
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1500

92
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1500

105
Хит
Фотография товара Диван Страйп 1200, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп 1200, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
19 090

Диван Страйп 1200, велюр

67
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Тоскана 1800*850 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Тоскана 1800*850, произведённого компанией ChiedoCover
29 09028
40 190 ₽

Диван Тоскана 1800*850

65
Фотография товара Диван Lorien от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Lorien, произведённого компанией ChiedoCover
163 990

Диван Lorien

89
Фотография товара Диван Брас, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Брас, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Диван Брас, 2-х местный

40
Фотография товара Диван Меркурий, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Меркурий, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
32 690

Диван Меркурий, 2х местный

84
Настоящее фото товара Диван Париж, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
22 690

Диван Париж, каретная стяжка

12
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1500

102
Хит
Фотография товара Диван Севилья, с высокой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Севилья, с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Диван Севилья, с высокой спинкой

93
Распродажа
Фотография товара Диван Келес, с высокой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Келес, с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
31 09014
35 990 ₽

Диван Келес, с высокой спинкой

131
  • белый, черный
  • голубой, черный
Хит
Фотография товара Диван Страйп, с высокой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
21 49019
26 490 ₽

Диван Страйп, с высокой спинкой

92
Хит
Фотография товара Диван лофт Нью 4, с высокой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 4, с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
43 690

Диван лофт Нью 4, с высокой спинкой

6
Фотография товара Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
166 790

Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый

9
В наличии 100 шт.
Фотография товара Диван глубокий Флоу, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван глубокий Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
56 290

Диван глубокий Флоу, серо- бежевый

15
В наличии 4 шт.
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