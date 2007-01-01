Мебель для летних площадок

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Обеденная группа Bahamas крем-капучино, произведённого компанией ChiedoCover
16 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Обеденная группа Bahamas крем-капучино
Настоящее фото товара Обеденная группа Starter бежевый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
15 890 ₽
Оптовая цена
5
Обеденная группа Starter бежевый дуб
Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 660 ₽
Оптовая цена
5
Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм
Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 170 ₽
Оптовая цена
4.6
Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм
Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
26 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
76 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Обеденная группа Мюнхен 6
Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
14 190 ₽
Оптовая цена
5
Обеденная группа Лофт 1
Настоящее фото товара Обеденная группа Бела, произведённого компанией ChiedoCover
25 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Обеденная группа Бела
Настоящее фото товара Обеденная группа Махерс, произведённого компанией ChiedoCover
26 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Обеденная группа Махерс
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Обеденная группа Сейнт, произведённого компанией ChiedoCover
17 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Обеденная группа Сейнт
Настоящее фото товара Обеденная группа Калверт, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Обеденная группа Калверт
Настоящее фото товара Обеденная группа Авондейл, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Обеденная группа Авондейл
Настоящее фото товара Обеденная группа Дэниелс, произведённого компанией ChiedoCover
23 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Обеденная группа Дэниелс
Настоящее фото товара Обеденная группа Портленд, произведённого компанией ChiedoCover
28 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Обеденная группа Портленд
Настоящее фото товара Обеденная группа Ассоль, с фотопечатью, произведённого компанией ChiedoCover
13 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденная группа Ассоль, с фотопечатью
Настоящее фото товара Обеденная группа Белбернс, произведённого компанией ChiedoCover
21 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденная группа Белбернс
Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол уличный Агиос
Настоящее фото товара Стол уличный Гранада квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол уличный Гранада квадратный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол уличный Гранада круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол уличный Гранада круглый
Настоящее фото товара Стол для летнего кафе №1, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол для летнего кафе №1
Настоящее фото товара Стол уличный Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол уличный Alvdalen
Настоящее фото товара Стол уличный Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол уличный Асоль
Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол уличный Океан
Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол уличный Севу
Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул алюминиевый 1201
Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
1 990 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул складной Мармарис, оранжевый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby желтый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Toby желтый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Toby белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby розовый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый Toby розовый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый Toby аквамарин
Настоящее фото товара Стул Zig Zag желтый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
4 690 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Zig Zag желтый
Настоящее фото товара Стул Zig Zag аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
4 690 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Zig Zag аквамарин
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bee, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Bee, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bee, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Bee, черный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bella, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло пластиковое Bella, оранжевый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bella, тик, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Bella, тик
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bella Intrecciata, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Bella Intrecciata, черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен, тортора
Настоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Virginia, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Virginia, кофе
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Virginia, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Indiana, кофе
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Indiana, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Indiana, антрацит

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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