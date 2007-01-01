Кресла для зрительного зала

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная ИЗО-2
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Секция стульев деревянная с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция стульев деревянная с подлокотниками
Настоящее фото товара Секция стульев деревянная без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция стульев деревянная без подлокотников
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кресло Прима, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Прима
Настоящее фото товара Кресло Брифинг, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Брифинг
Настоящее фото товара Кресло Петергоф, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Петергоф
Настоящее фото товара Кресло Брифинг Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Брифинг Экстра
Настоящее фото товара Кресло Прима Нью, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Прима Нью
Настоящее фото товара Кресло Москва, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Москва
Настоящее фото товара Кресло Грация, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Грация
Настоящее фото товара Кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Лира
Настоящее фото товара Кресло Сюита, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Сюита
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Театральное кресло Уно, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Театральное кресло Уно
Настоящее фото товара Театральное кресло Спикер, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Театральное кресло Спикер
Настоящее фото товара Театральное кресло Ставр, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Театральное кресло Ставр
Настоящее фото товара Театральное кресло Фигаро, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Театральное кресло Фигаро
Настоящее фото товара Театральное кресло Парламент, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Театральное кресло Парламент
Настоящее фото товара Театральное кресло Соната 3, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Театральное кресло Соната 3
Настоящее фото товара Театральное кресло Соната 2, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Театральное кресло Соната 2
Настоящее фото товара Театральное кресло Соната 1, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Театральное кресло Соната 1
Настоящее фото товара Театральное кресло Олимп, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Театральное кресло Олимп
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Театральное кресло Консул, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Театральное кресло Консул
Настоящее фото товара Театральное кресло Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Театральное кресло Форвард
Настоящее фото товара Театральное кресло Уфа, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Театральное кресло Уфа
Настоящее фото товара Театральное кресло Союз, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Театральное кресло Союз
Настоящее фото товара Театральное кресло Грация, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Театральное кресло Грация
Настоящее фото товара Театральное кресло Форум, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Театральное кресло Форум
Настоящее фото товара Театральное кресло Блюз К, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Театральное кресло Блюз К
Настоящее фото товара Театральное кресло Блюз, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Театральное кресло Блюз
Настоящее фото товара Театральное кресло Салют, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Театральное кресло Салют
Настоящее фото товара Театральное кресло Салют К, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Театральное кресло Салют К
Настоящее фото товара Театральное кресло Салют К Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Театральное кресло Салют К Люкс
Настоящее фото товара Театральное кресло Дебют, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Театральное кресло Дебют
Настоящее фото товара Театральное кресло Триумф, произведённого компанией ChiedoCover
10 290 ₽
Оптовая цена
5
Театральное кресло Триумф
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Театральное кресло Сенат, произведённого компанией ChiedoCover
10 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Театральное кресло Сенат
Настоящее фото товара Театральное кресло Честер, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Театральное кресло Честер
Настоящее фото товара Театральное кресло Орфей, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Театральное кресло Орфей

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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