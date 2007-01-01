Стул Хит 20, велюр 19, шампань
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 25мм
Стул Азия 25мм
Стул Хит 25мм - красный кожзам
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, ромб
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая
Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Боди 25мм - коричневый
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 20мм с подлокотниками, серый
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Стул Хит 25мм - салатовый, золото арш
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - золото, шенилл светло-зеленый
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, микровельвет
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Бостон 20мм
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Раунд 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый