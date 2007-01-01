Стул офисный Самба М бежевый, серебро
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, черный, кромка ПВХ
Стул офисный Самба желтый
Стул офисный Самба, цвет апельсин
Стол Лидер 1, черный, каркас - серебро
Стол Лидер 1, черный, каркас - черный
Стул офисный Самба черный
Стул офисный Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро
Стол Лидер 1, коричневый, каркас - серебро
Стол Лидер 1, коричневый, каркас - черный
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стол Лидер 3, D1500 мм, белый, венге
Стол Лидер 3, D1800 мм, белый, венге
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард
Стул Хит 25 мм красный с пюпитром
Стол Лидер 1, 900*600, черный, белый, кромка ПВХ, без отбойников
Стол Лидер 1, 1300*800, венге, шампань
Секция многоместная СМ-3
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стол Лидер 3, D1800, венге, белый
Стол Лидер 3, D1500, венге, белый
Стул пластиковый Riva Bistrot, белый
Стул пластиковый Riva Bistrot, тортора
Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, бежевый, белый
Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро
Стул-кресло офисное Самба М, желтый, хром
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак
Стол Лидер 2, черный, коричневый
Стол Лидер 2, золотой, коричневый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, арш тёмно-коричневый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань
Стол Лидер 1, 1300*800, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников
Кресло для посетителей и переговорных черный
Кресло для посетителей и переговорных
Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань
Стол Лидер 1, 900х600, бук, черный
Стул офисный Самба, кожзам Nitro Beige, каркас серебро, подлокотники светлый орех
Стул Samba, серый, каркас алюминий
Стул Samba, искусственная кожа черная, каркас черный
Стул Samba, искусственная кожа бежевая, каркас белый
Стул офисный Самба , бежевый, каркас серебро
Стол Лидер 1, 1300*800, белый серебро
Стол Лидер 1, 1300*800, бук, шампань
Стул Fix Chrome черный экокожа
Стул Fix Chrome серый экокожа
Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1200x800
Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1500x900
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стол Лидер 1, 900x600, черный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый