Стул Хит 20, велюр 19, шампань
Стул Хит 20, велюр 81, серебро
Стол Brick M 140, Дуб Канзас/ черный
Стол Фин 120, Дуб Шерман серый/ черный каркас
Диван линейный, кожзам черный, ножки бук
Диван Neo, велюр черный, 1400
Полукресло Dolche, велюр Holland 38 фиолетовый
Полукресло Dolche, велюр Dream 10, морилка черная
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный
Стол Симбиоз №21
Диван София
Диван Страйп
Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево
Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Стул Гаага велюр OSCAR 028
Стул Гаага велюр OSCAR 021
Стол Leila, белый, мдф
Стол Leila, прозрачный, закаленное стекло
Диван Colt, Velutto 33, бук
Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная
Полукресло Dolche, велюр Velutto 03, ножки бук, морилка венге
Полукресло Dolche, велюр Teddy 22 бежевый, венге
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки
Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки
Стол Alma, белый, мдф
Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив
Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб
Диван Келес, велюр, старинный орех
Полукресло Лилия, кожзам BOOM, ножки металл
Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орех
Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные
Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные
Стол Майон, дуб выбеленный, массив
Стол Задар раздвижной, дуб галифакс
Диван Тоскана
Диван Gawaii
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Полукресло Шарри, цвет платина
Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные
Стул Тюльпан, бледно - сиреневый
Стол Сеул раздвижной, Сосна Пасадена
Стол Сеул раздвижной, дуб галифакс
Диван Matrix
Диван Д26, экокожа
Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка
Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле BUCKLE dark grey, чёрная морилка
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стол Testa, белый, мдф, диаметр 80 см
Столик Bruk белый
Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8
Диван Vintage, велюр зеленый
Кресло Байрон, экокожа Bionica ecru, морилка белая
Кресло Байрон велюр изумруд
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный