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Диваны для отелей и гостиниц

Хит
Фотография товара Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
25 99025
34 490 ₽

Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная

91
Хит
Фотография товара Диван Кинг, экокожа Спейс Блэк, опоры бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кинг, экокожа Спейс Блэк, опоры бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
33 990

Диван Кинг, экокожа Спейс Блэк, опоры бук, морилка черная

69
Распродажа
Фотография товара Диван прямой Савит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Савит, произведённого компанией ChiedoCover
29 29025
38 990 ₽

Диван прямой Савит

33
Хит
Фотография товара Диван Мерис, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мерис, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 59035
44 890 ₽

Диван Мерис, велюр коричневый

99
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8, произведённого компанией ChiedoCover
28 490

Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8

69
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван лофт Нью 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 7, произведённого компанией ChiedoCover
19 49064
52 890 ₽

Диван лофт Нью 7

88
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Гаваи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гаваи, произведённого компанией ChiedoCover
21 29033
31 390 ₽

Диван Гаваи

86
Хит
Фотография товара Диван Орегон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Орегон, произведённого компанией ChiedoCover
22 59042
38 490 ₽

Диван Орегон

67
Фотография товара Диван прямой Савит, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Савит, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Диван прямой Савит, велюр бежевый

14
Фотография товара Диван Честер, двухместный, велюр, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, двухместный, велюр, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
69 690

Диван Честер, двухместный, велюр, оранжевый

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Тоскана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
26 09036
40 190 ₽

Диван Тоскана

70
Фотография товара Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
75 290

Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый

9
Хит
Фотография товара Диван Мистик, велюр Нювола 62 розовый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Нювола 62 розовый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома 1500, произведённого компанией ChiedoCover
20 290

Диван Мистик, велюр Нювола 62 розовый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома 1500

87
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1500

105
Хит
Фотография товара Диван Kennewick, для гостиниц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Kennewick, для гостиниц, произведённого компанией ChiedoCover
49 390

Диван Kennewick, для гостиниц

95
Хит
Фотография товара Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
25 090

Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар

93
Хит
Фотография товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, произведённого компанией ChiedoCover
20 290

Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома

100
Хит
Фотография товара Диван Кольт с подлокотниками, кожзам Гэлакси Лайт Грин, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кольт с подлокотниками, кожзам Гэлакси Лайт Грин, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Диван Кольт с подлокотниками, кожзам Гэлакси Лайт Грин, ножки хром

91
Хит
Фотография товара Диван Кеневик 1200*780, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кеневик 1200*780, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Диван Кеневик 1200*780, зеленый

105
Фотография товара Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 590

Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый

14
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1950*830, графитовый кожзам Сенатор ГРАФИТ, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1950*830, графитовый кожзам Сенатор ГРАФИТ, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
30 09015
35 000 ₽

Диван Стэйт Гросс, 1950*830, графитовый кожзам Сенатор ГРАФИТ, каркас металл

100
Хит
Фотография товара Диван Гольф, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гольф, синий, произведённого компанией ChiedoCover
17 790

Диван Гольф, синий

63
Хит
Фотография товара Диван Гарда , велюр Велутто 47, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гарда , велюр Велутто 47, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
23 390

Диван Гарда , велюр Велутто 47, ножки металл черный муар

79
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 52, ножки хром, 1500

92
Хит
Фотография товара Диван Гарда, велюр коричневый, белый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гарда, велюр коричневый, белый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Диван Гарда, велюр коричневый, белый, ножки металл

89
Фотография товара Диван Раунд, велюр Велутто 43, опоры пластиковые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Раунд, велюр Велутто 43, опоры пластиковые, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Диван Раунд, велюр Велутто 43, опоры пластиковые

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Нео, красный велюр, массив бука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Нео, красный велюр, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Диван Нео, красный велюр, массив бука

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Нео, экокожа Гэлакси Еллоу, каркас бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Нео, экокожа Гэлакси Еллоу, каркас бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Диван Нео, экокожа Гэлакси Еллоу, каркас бук морилка черная

13
Хит
Фотография товара Диван Мерис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мерис, произведённого компанией ChiedoCover
29 59035
44 890 ₽

Диван Мерис

96
Распродажа
Фотография товара Диван Кэнди велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
38 7904
40 000 ₽

Диван Кэнди велюр пыльно-розовый

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван Кэнди велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
46 2903
47 690 ₽

Диван Кэнди велюр серый

26
В наличии 10 шт.В пути 26 шт.
Фотография товара Диван Сорренто 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 2, произведённого компанией ChiedoCover
22 190

Диван Сорренто 2

51
Фотография товара Диван Сорренто 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 3, произведённого компанией ChiedoCover
20 690

Диван Сорренто 3

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Neo, для гостиниц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Neo, для гостиниц, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Диван Neo, для гостиниц

15
Распродажа
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
48 4904
50 000 ₽

Диван прямой Кассель велюр синий

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
57 1904
59 000 ₽

Диван прямой Кассель велюр серый

26
В наличии 5 шт.В пути 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
48 4904
50 000 ₽

Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
57 1904
59 000 ₽

Диван прямой Кассель велюр бежевый

26
В наличии 4 шт.
Деревянные стулья
Распродажа
Фотография товара Диван Стоун рогожка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка черный, произведённого компанией ChiedoCover
41 6904
42 990 ₽

Диван Стоун рогожка черный

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван Стоун рогожка темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
41 6904
42 990 ₽

Диван Стоун рогожка темно-серый

26
В наличии 13 шт.В пути 47 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван Стоун рогожка синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
41 6904
42 990 ₽

Диван Стоун рогожка синий

26
В наличии 1 шт.В пути 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван Стоун рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
41 6904
42 990 ₽

Диван Стоун рогожка серый

26
В наличии 26 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Нео, велюр Белла 38, кант велюр Велютто 72 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Нео, велюр Белла 38, кант велюр Велютто 72, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Диван Нео, велюр Белла 38, кант велюр Велютто 72

12
Фотография товара Диван Беллис, кожзам Орегон 08, ножки пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Беллис, кожзам Орегон 08, ножки пластик, произведённого компанией ChiedoCover
19 690

Диван Беллис, кожзам Орегон 08, ножки пластик

5
Распродажа
Фотография товара Диван Кэнди велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
38 7904
40 000 ₽

Диван Кэнди велюр зелёный

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
38 7904
40 000 ₽

Диван Кэнди велюр светло-серый

8
В наличии 6 шт.
Фотография товара Диван Компакт двухместный, фокс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт двухместный, фокс, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Диван Компакт двухместный, фокс

13
Фотография товара Диван Компакт двухместный, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт двухместный, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Диван Компакт двухместный, фиолетовый

11
Фотография товара Диван Компакт трехместный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт трехместный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
33 290

Диван Компакт трехместный, зеленый

15
Фотография товара Диван Компакт трехместный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт трехместный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
33 290

Диван Компакт трехместный, оранжевый

11
Фотография товара Диван Компакт трехместный, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт трехместный, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
33 290

Диван Компакт трехместный, салатовый

15
Фотография товара Диван Компакт двухместный, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт двухместный, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Диван Компакт двухместный, салатовый

9
Фотография товара Диван Компакт трехместный, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт трехместный, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
33 290

Диван Компакт трехместный, фиолетовый

12
Фотография товара Диван Компакт двухместный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт двухместный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Диван Компакт двухместный, оранжевый

6
Фотография товара Диван Компакт Шахматы трехместный, салатовый-фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт Шахматы трехместный, салатовый-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
33 290

Диван Компакт Шахматы трехместный, салатовый-фиолетовый

12
Фотография товара Диван Вейв двухместный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вейв двухместный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
42 090

Диван Вейв двухместный, желтый

10
Фотография товара Диван Вейв двухместный, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вейв двухместный, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
42 090

Диван Вейв двухместный, фиолетовый

13
Фотография товара Диван Вейв двухместный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вейв двухместный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
42 090

Диван Вейв двухместный, синий

12
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