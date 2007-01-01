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          Выбор скатерти

          Как правильно выбрать скатерть на стол?

          Многие заведения общественного питания сталкиваются с проблемой выбора столового текстиля. Как правильно подобрать скатерть, чтобы она как можно дольше прослужила, и гармонично вписалась в интерьер?

          Мы предлагаем вам ознакомиться с возможностями нашего производства: индивидуальные размеры, материалы, варианты расцветок, рисунков и дополнительные опции для банкетного текстиля ChiedoCover.

          1. Какой у вас стол?

          • Квадратный
          • Прямоугольный
          • Круглый
            Нужна квадратная скатерть
          • Овальный
            Нужна прямоугольная скатерть

          2. Укажите размер стола, см

          Выберите из списка

          • 90 x 60
          • 120 x 60
          • 120 x 80
          • 150 x 80
          • 180 x 80
          • 180 x 90
          • 200 x 90
          • 240 x 90
          • 270 x 90
          • 70 x 70
          • 80 x 80
          • 120 x 120
          • 150 x 150
          • 180 x 180
          • 200 x 200

          Или напишите свой размер

          x

          3. Длина свисающей части

          • Длина свисающей части 10 см 10 см
          • Длина свисающей части 20 см 20 см
          • Длина свисающей части 35 см 35 смСтандарт
          • Длина свисающей части 50 см 50 см

          4. Выберите ткань для скатерти

          Материал

          • Габардин
          • Журавинка
          • Ричард
          • Мати
          • Хельга лен
          • Льняная

          5. Подгиб

          • Подгиб 1 см 1 см
          • Подгиб 2 см 2 см
          • Подгиб 3 см 3 смСтандарт
          • Подгиб 5 см 5 см

          6. Углы

          При покупке прямоугольной скатерти необходимо учесть форму углов.

          Особенно это важно, если скатерть до пола, так как в этом случае прямые углы будут лежать на полу, а закругление углов поможет этого избежать.

          • Закругленные углы Закругленные
          • Евроуглы углы Евроуглы

          Почти готово! Оформите заказ

          Ваши пожелания занесены в чек-лист. Проверьте, все ли правильно мы записали, и отправьте заказ.

          Менеджер перезвонит вам в ближайшее время и сообщит стоимость выбранной скатерти. Если вы отправляете заказ в нерабочее время, ответ придёт вам на следующий рабочий день.

          Чек-лист

          • Стол
          • Размер стола
          • Свисающая часть
          • Ткань
          • Цвет и рисунок
            {{clothName}}
          • Подгиб
          • Углы
          • Дополнительно
            Наперон
            Дорожка для стола
            Фуршетная юбка 01
            Фуршетная юбка 02
            Фуршетная юбка 03
            Фуршетная юбка 04
            Зажим белый
            Зажим белый с липучкой
            Зажим прозрачный
            Зажим прозрачный с липучкой
            Наперон с бортиком 01
            Наперон с бортиком 02
            Наперон с бортиком 03
            Наперон с бортиком 04
            Фуршетная юбка 01, голубая
            Фуршетная юбка 01, зеленая
            Фуршетная юбка 01, розовая
            Фуршетная юбка 01, синяя
            Фуршетная юбка 01, шоколадная
            Фуршетная юбка 01, фиолетовая
            Фуршетная юбка 02, голубая
            Фуршетная юбка 02, зеленая
            Фуршетная юбка 02, красная
            Фуршетная юбка 02, розовая
            Фуршетная юбка 02, фиолетовая
            Фуршетная юбка 02, шоколадная
            Фуршетная юбка 03, голубая
            Фуршетная юбка 03, зеленая
            Фуршетная юбка 03, красная
            Фуршетная юбка 03, розовая
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