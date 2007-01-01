Как правильно выбрать скатерть на стол?
Многие заведения общественного питания сталкиваются с проблемой выбора столового текстиля. Как правильно подобрать скатерть, чтобы она как можно дольше прослужила, и гармонично вписалась в интерьер?
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При покупке прямоугольной скатерти необходимо учесть форму углов.
Особенно это важно, если скатерть до пола, так как в этом случае прямые углы будут лежать на полу, а закругление углов поможет этого избежать.
Ваши пожелания занесены в чек-лист. Проверьте, все ли правильно мы записали, и отправьте заказ.
Менеджер перезвонит вам в ближайшее время и сообщит стоимость выбранной скатерти. Если вы отправляете заказ в нерабочее время, ответ придёт вам на следующий рабочий день.