Выбор скатерти

Как правильно выбрать скатерть на стол?

Многие заведения общественного питания сталкиваются с проблемой выбора столового текстиля. Как правильно подобрать скатерть, чтобы она как можно дольше прослужила, и гармонично вписалась в интерьер?

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