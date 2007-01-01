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Станция для хранения и выкладки продуктов
Кипятильник электрический "Шведский стол", 15 л
Трибуна для выступлений - 2
Стол Слуга прикроватный
Стол Слуга кофейный
Стол Слуга сервировочный
Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом
Стол Удупи боковой на роликах, коричневый
Тележка Гуадаладжара разборная для горничной, синий
Тележка Гуадаладжара разборная для горничной
Тележка Канкун разборная для горничной
Тележка Генева разборная для горничной
Тележка Лугано разборная для горничной, коричневый мешок
Тележка Лугано разборная для горничной, бордовый мешок
Тележка Перт разборная для горничной, бордовый
Тележка Сидней разборная для горничной, коричневый мешок
Тележка Сидней разборная для горничной, бордовый мешок
Тележка Сидней разборная для горничной
Тележка Мелборн разборная для горничной
Тележка Франкфурт разборная для горничной, синий мешок
Тележка Конволк разборная для горничной, бежевый мешок
Тележка Конволк разборная для горничной, серый мешок
Тележка Конволк разборная для горничной, бордовый мешок
Тележка Конволк разборная для горничной, синий мешок
Тележка разборная для горничной, бежевая
Тележка разборная для горничной, серая
Тележка разборная для горничной, бордовая
Тележка разборная для горничной, синяя
Тележка разборная для горничной, серый мешок
Тележка разборная для горничной, бежевый мешок
Тележка разборная для горничной, бордовый мешок
Тележка разборная для горничной, синий мешок
Тележка разборная для горничной, серый
Тележка разборная для горничной, бежевый
Тележка разборная для горничной, синий
Тележка Перл для горничных, универсальная
Тележка для горничных на колесах для тачек
Тележка Лониан Сиа для горничных, универсальная
Тележка Вайт Сиа для горничных, универсальная
Тележка Азов для горничных универсальная
Тележка Рэд Сиа для горничных универсальная, бордовый
Тележка Рэд Сиа для горничных универсальная
Тележка Селтик для горничных универсальная
Тележка Норвегиан для горничных универсальная
Тележка Корал для горничных универсальная
Тележка Лаптев для горничных универсальная
Тележка Мармара для горничных универсальная
Тележка Аеджин для горничных универсальная
Тележка Джава для горничных универсальная
Тележка Балтик для горничной, синий мешок
Тележка для горничной с синим мешоком
Тележка для горничных универсальная, синий
Тележка для горничной, синий мешок
Тележка для горничных универсальная, сварная
тележка Мерида для перевозки чистого белья
Тележка Люксор для сбора грязного белья с усилением бортов
Тележка Александрия для сбора грязного белья и усиленными колесами
Тележка Каиро для сбора грязного белья