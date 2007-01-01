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Оборудование для отелей и гостиниц

Тележки для горничных
Тележки для горничных309 товаров
Настоящее фото товара Станция для хранения и выкладки продуктов, произведённого компанией ChiedoCover
51 190

Станция для хранения и выкладки продуктов

14
Настоящее фото товара Кипятильник электрический "Шведский стол", 15 л, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Кипятильник электрический "Шведский стол", 15 л

13
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Трибуна для выступлений - 2, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Трибуна для выступлений - 2

49
Фотография товара Стол Слуга прикроватный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Стол Слуга прикроватный

32
Фотография товара Стол Слуга кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Стол Слуга кофейный

48
Фотография товара Стол Слуга сервировочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стол Слуга сервировочный

38
Настоящее фото товара Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом

30
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

30
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Тележка Гуадаладжара разборная для горничной, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Гуадаладжара разборная для горничной, синий, произведённого компанией ChiedoCover
17 7907
18 990 ₽

Тележка Гуадаладжара разборная для горничной, синий

15
Фотография товара Тележка Гуадаладжара разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Гуадаладжара разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
23 190

Тележка Гуадаладжара разборная для горничной

10
Фотография товара Тележка Канкун разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Канкун разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Тележка Канкун разборная для горничной

15
Фотография товара Тележка Генева разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Генева разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Тележка Генева разборная для горничной

9
Фотография товара Тележка Лугано разборная для горничной, коричневый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Лугано разборная для горничной, коричневый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

Тележка Лугано разборная для горничной, коричневый мешок

9
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Тележка Лугано разборная для горничной, бордовый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Лугано разборная для горничной, бордовый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

Тележка Лугано разборная для горничной, бордовый мешок

6
Фотография товара Тележка Перт разборная для горничной, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Перт разборная для горничной, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
21 190

Тележка Перт разборная для горничной, бордовый

8
Фотография товара Тележка Сидней разборная для горничной, коричневый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Сидней разборная для горничной, коричневый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
22 090

Тележка Сидней разборная для горничной, коричневый мешок

14
Фотография товара Тележка Сидней разборная для горничной, бордовый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Сидней разборная для горничной, бордовый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
22 090

Тележка Сидней разборная для горничной, бордовый мешок

5
Фотография товара Тележка Сидней разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Сидней разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
22 090

Тележка Сидней разборная для горничной

11
Фотография товара Тележка Мелборн разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Мелборн разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
22 090

Тележка Мелборн разборная для горничной

8
Настоящее фото товара Тележка Франкфурт разборная для горничной, синий мешок, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Тележка Франкфурт разборная для горничной, синий мешок

9
Фотография товара Тележка Конволк разборная для горничной, бежевый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Конволк разборная для горничной, бежевый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Тележка Конволк разборная для горничной, бежевый мешок

12
Фотография товара Тележка Конволк разборная для горничной, серый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Конволк разборная для горничной, серый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Тележка Конволк разборная для горничной, серый мешок

5
Фотография товара Тележка Конволк разборная для горничной, бордовый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Конволк разборная для горничной, бордовый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Тележка Конволк разборная для горничной, бордовый мешок

13
Фотография товара Тележка Конволк разборная для горничной, синий мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Конволк разборная для горничной, синий мешок, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Тележка Конволк разборная для горничной, синий мешок

10
Фотография товара Тележка разборная для горничной, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Тележка разборная для горничной, бежевая

15
Фотография товара Тележка разборная для горничной, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, серая, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Тележка разборная для горничной, серая

7
Фотография товара Тележка разборная для горничной, бордовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Тележка разборная для горничной, бордовая

8
Фотография товара Тележка разборная для горничной, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Тележка разборная для горничной, синяя

14
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, серый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Тележка разборная для горничной, серый мешок

15
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бежевый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Тележка разборная для горничной, бежевый мешок

8
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бордовый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Тележка разборная для горничной, бордовый мешок

11
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, синий мешок, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Тележка разборная для горничной, синий мешок

5
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, серый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Тележка разборная для горничной, серый

6
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Тележка разборная для горничной, бежевый

13
Фотография товара Тележка разборная для горничной, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, синий, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Тележка разборная для горничной, синий

8
Фотография товара Тележка Перл для горничных, универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Перл для горничных, универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Тележка Перл для горничных, универсальная

14
Фотография товара Тележка для горничных на колесах для тачек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных на колесах для тачек, произведённого компанией ChiedoCover
32 290

Тележка для горничных на колесах для тачек

14
Фотография товара Тележка Лониан Сиа для горничных, универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Лониан Сиа для горничных, универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Тележка Лониан Сиа для горничных, универсальная

5
Надежные столы
Фотография товара Тележка Вайт Сиа для горничных, универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Вайт Сиа для горничных, универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Тележка Вайт Сиа для горничных, универсальная

14
Фотография товара Тележка Азов для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Азов для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Тележка Азов для горничных универсальная

12
Фотография товара Тележка Рэд Сиа для горничных универсальная, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Рэд Сиа для горничных универсальная, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
21 890

Тележка Рэд Сиа для горничных универсальная, бордовый

12
Фотография товара Тележка Рэд Сиа для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Рэд Сиа для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
22 790

Тележка Рэд Сиа для горничных универсальная

14
Фотография товара Тележка Селтик для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Селтик для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Тележка Селтик для горничных универсальная

6
Фотография товара Тележка Норвегиан для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Норвегиан для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Тележка Норвегиан для горничных универсальная

10
Фотография товара Тележка Корал для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Корал для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
23 890

Тележка Корал для горничных универсальная

8
Фотография товара Тележка Лаптев для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Лаптев для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
23 890

Тележка Лаптев для горничных универсальная

6
Настоящее фото товара Тележка Мармара для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
22 990

Тележка Мармара для горничных универсальная

14
Фотография товара Тележка Аеджин для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Аеджин для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
22 190

Тележка Аеджин для горничных универсальная

12
Фотография товара Тележка Джава для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Джава для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
21 390

Тележка Джава для горничных универсальная

12
Фотография товара Тележка Балтик для горничной, синий мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Балтик для горничной, синий мешок, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Тележка Балтик для горничной, синий мешок

14
Настоящее фото товара Тележка для горничной с синим мешоком, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Тележка для горничной с синим мешоком

5
Фотография товара Тележка для горничных универсальная, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных универсальная, синий, произведённого компанией ChiedoCover
21 390

Тележка для горничных универсальная, синий

14
Фотография товара Тележка для горничной, синий мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничной, синий мешок, произведённого компанией ChiedoCover
21 190

Тележка для горничной, синий мешок

12
Настоящее фото товара Тележка для горничных универсальная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
21 390

Тележка для горничных универсальная, сварная

13
Фотография товара тележка Мерида для перевозки чистого белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара тележка Мерида для перевозки чистого белья, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

тележка Мерида для перевозки чистого белья

5
Фотография товара Тележка Люксор для сбора грязного белья с усилением бортов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Люксор для сбора грязного белья с усилением бортов, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Тележка Люксор для сбора грязного белья с усилением бортов

15
Фотография товара Тележка Александрия для сбора грязного белья и усиленными колесами от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Александрия для сбора грязного белья и усиленными колесами, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Тележка Александрия для сбора грязного белья и усиленными колесами

15
Фотография товара Тележка Каиро для сбора грязного белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Каиро для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Тележка Каиро для сбора грязного белья

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Нашли 282 товара Сбросить все