Текстиль - выбор покупателей
Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс
Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая
Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, бифлекс
Текстиль — выбор покупателей ChiedoCover. Только самые популярные чехлы и скатерти
ChiedoCover предлагает текстиль для мебели собственного производства — оптом и в розницу. Наш каталог включает изделия для ресторанов, кафе, гостиниц, офисов, банкетных залов.
Текстиль по вашим меркам, из любой ткани, в желаемом исполнении и с нанесением корпоративной символики – пошив по индивидуальным запросам.
Почему эти модели текстиля стали выбором покупателей?
● Качество материалов: только проверенные ткани — спандекс, бифлекс, габардин, смесовые ткани с тефлоновой пропиткой.
● Продуманный крой: точные размеры, ровные швы, усиленные углы — текстиль служит годами и сохраняет безупречный внешний вид.
● Универсальность: наши чехлы, подушки и скатерти подходят для любых интерьеров и мероприятий.
● Лёгкий уход: большинство изделий можно стирать в машинке при 40°C, они быстро сохнут, не требуют сложного ухода и долго сохраняют вид.
● Оперативная доставка по всей России и персональный менеджер для вашего заказа.
Самые популярные товары
● Чехлы на стулья любых форм и размеров — для классики и современного интерьера
● Чехлы на столы разных конфигураций — круг, прямоугольник, банкетные и коктейльные
● Подушки для стульев — комфорт и эстетика в одном решении
● Скатерти стандартных и нестандартных размеров, различных оттенков для любого события
Почему выбирают ChiedoCover?
● Прямая поставка и честные цены от производителя
● Только проверенные прочные ткани, гарантия на каждое изделие
● Широкий выбор цветов и размеров, индивидуальные заказы
● Портфолио реализованных проектов
● Постоянные скидки, акции и профессиональная поддержка
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