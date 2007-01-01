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Текстиль - выбор покупателей

Хит
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
38045
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 228 шт.
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
1 49031
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс

42
В наличии 252 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый, произведённого компанией ChiedoCover
69062
1 790 ₽

Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый

15
В наличии 107 шт.В пути 222 шт.
Хит
Фотография товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 19056
2 690 ₽

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

36
В наличии 16 шт.
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
1 39036
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс

45
В наличии 71 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
3 99038
6 390 ₽

Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, белая гладь

39
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть Д3000 мм, журавинка, белая гладь, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Д3000 мм, журавинка, белая гладь, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
4 19031
5 990 ₽

Скатерть Д3000 мм, журавинка, белая гладь, без шва

9
Фотография товара Скатерть круглая, Д3000, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д3000, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Скатерть круглая, Д3000, габардин белый

11
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 18 шт.
Фотография товара Чехол на стул 24, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 24, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Чехол на стул 24, журавинка белый

32
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01, 1800х800, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800х800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 99038
3 190 ₽

Чехол для стола 01, 1800х800, черный

43
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см, произведённого компанией ChiedoCover
1 29032
1 890 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см

17
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная, произведённого компанией ChiedoCover
61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная

11
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый

11
В наличии 33 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
69062
1 790 ₽

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая

14
В наличии 18 шт.
Фотография товара Чехол 06 на стул Борно, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 06 на стул Борно, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Чехол 06 на стул Борно, спандекс белый

48
В наличии 1 шт.
Фотография товара Скатерть круглая, Д3300, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д3300, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Скатерть круглая, Д3300, габардин белый

15
Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
1 90032
2 790 ₽

Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс

11
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 19055
2 590 ₽

Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый

8
В наличии 21 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
590

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Фотография товара Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый

10
Новинка
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
1 49031
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, бифлекс

12
В наличии 10 шт.В пути 140 шт.
Новинка
Фотография товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
2 29018
2 790 ₽

Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый бифлекс

7
В наличии 10 шт.В пути 40 шт.
Новинка
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
1 59027
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс

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Текстиль — выбор покупателей ChiedoCover. Только самые популярные чехлы и скатерти

ChiedoCover предлагает текстиль для мебели собственного производства — оптом и в розницу. Наш каталог включает изделия для ресторанов, кафе, гостиниц, офисов, банкетных залов.

Текстиль по вашим меркам, из любой ткани, в желаемом исполнении и с нанесением корпоративной символики – пошив по индивидуальным запросам.

Почему эти модели текстиля стали выбором покупателей?

Качество материалов: только проверенные ткани — спандекс, бифлекс, габардин, смесовые ткани с тефлоновой пропиткой.
Продуманный крой: точные размеры, ровные швы, усиленные углы — текстиль служит годами и сохраняет безупречный внешний вид.
Универсальность: наши чехлы, подушки и скатерти подходят для любых интерьеров и мероприятий.
Лёгкий уход: большинство изделий можно стирать в машинке при 40°C, они быстро сохнут, не требуют сложного ухода и долго сохраняют вид.
● Оперативная доставка по всей России и персональный менеджер для вашего заказа.

Самые популярные товары

Чехлы на стулья любых форм и размеров — для классики и современного интерьера
Чехлы на столы разных конфигураций — круг, прямоугольник, банкетные и коктейльные
Подушки для стульев — комфорт и эстетика в одном решении
Скатерти стандартных и нестандартных размеров, различных оттенков для любого события

Почему выбирают ChiedoCover?

● Прямая поставка и честные цены от производителя
● Только проверенные прочные ткани, гарантия на каждое изделие
● Широкий выбор цветов и размеров, индивидуальные заказы
Портфолио реализованных проектов
● Постоянные скидки, акции и профессиональная поддержка

Оформляйте заказ на самые популярные товары текстиля ChiedoCover и убедитесь в качестве и удобстве, которое выбирают лучшие покупатели по всей России!

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